Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным из-за Антона Гусева

«Не мог Андрей серьезно написать такое. Подумаешь, с Гусем сфоткался», «Кузин с Артемихой деградирует по полной программе», «Мдааа. Некоторые с возрастом умнеют, а Кузя тупеет», - переживают пользователи.

Долгое время Кузин и Черкасов были хорошими друзьями, которые зачастую демонстрировали крепкую офицерскую дружбу. Однако бравый офицер неожиданно заявил, что больше не хочет общаться с Женей, а все из-за того, что товарищ решил связаться с Антоном Гусевым.Ранее инициатором отношений была Александра Артемова, крепко подружившаяся с Викторией Романец. Евгений поддерживал общение в минимальном плане, исключительно из любви к своей супруге. Однако одно из его последних фото совершенно разочаровало Андрея, ведь Женя в компании Антона находился за шикарным накрытым столом и в хорошем настроении.Андрей сразу оставил комментарий, отметив, что он потерял друга, и попрощался с Кузиным. При этом он не сопроводил свои слова какими-то смайликами или улыбочками. Так что предположение, что ведущий телестройки просто пошутил - явно ошибочно.По мнению поклонников, поддерживающих Черкасова, общение с Антоном Гусевым является настоящей деградацией, а значит, дружить с Кузиным после такого действительно не станет ни один нормальный человек. А если Жене просто захотелось пообедать с Антоном, то мог бы и не хвастаться этим.