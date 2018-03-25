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Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным из-за Антона Гусева

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов и бывший участник Евгений Кузин долгое время были хорошими друзьями. Вот только последнее фото Жени настолько возмутило ведущего, что он тут же оставил комментарий под публикацией, указав, что отныне не желает дружить с экс-коллегой.

Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным из-за Антона Гусева

Долгое время Кузин и Черкасов были хорошими друзьями, которые зачастую демонстрировали крепкую офицерскую дружбу. Однако бравый офицер неожиданно заявил, что больше не хочет общаться с Женей, а все из-за того, что товарищ решил связаться с Антоном Гусевым.

Ранее инициатором отношений была Александра Артемова, крепко подружившаяся с Викторией Романец. Евгений поддерживал общение в минимальном плане, исключительно из любви к своей супруге. Однако одно из его последних фото совершенно разочаровало Андрея, ведь Женя в компании Антона находился за шикарным накрытым столом и в хорошем настроении.

Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным из-за Антона Гусева

Андрей сразу оставил комментарий, отметив, что он потерял друга, и попрощался с Кузиным. При этом он не сопроводил свои слова какими-то смайликами или улыбочками. Так что предположение, что ведущий телестройки просто пошутил - явно ошибочно.

«Не мог Андрей серьезно написать такое. Подумаешь, с Гусем сфоткался», «Кузин с Артемихой деградирует по полной программе», «Мдааа. Некоторые с возрастом умнеют, а Кузя тупеет», - переживают пользователи.

По мнению поклонников, поддерживающих Черкасова, общение с Антоном Гусевым является настоящей деградацией, а значит, дружить с Кузиным после такого действительно не станет ни один нормальный человек. А если Жене просто захотелось пообедать с Антоном, то мог бы и не хвастаться этим.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:50
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