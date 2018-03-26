Индия перенесла запуск лунного ровера на конец года

В рамках миссии "Чандраян-2", которая планировалась к осуществлению в апреле 2018 года, Индия намерена запустить орбитальный аппарат и лунный ровер, в чьи функции войдет исследование поверхности естественного спутника Земли. Тесты оборудования "Чандраян-2" займут еще порядка 20 дней, что не позволит осуществить запуск системы в ранее установленные сроки.Кроме того, с мая по сентябрь ожидаются затмения, которые не позволят использовать ровер в полную силу. Оптимально начать проект "Чандраян-2" в начале октября текущего года, отмечают чиновники ведомства. Миссия выполняется силами индийского космического ведомства, хотя первоначально планировалось участие в проекте России.