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Индия перенесла запуск лунного ровера на конец года

Космическое агентство Индии ISRO перенесло запуск лунного ровера на конец года, что позволит проверить работоспособность аппарата и полноценно использовать лунные сутки, информирует портал Times of India.

Индия перенесла запуск лунного ровера на конец года


В рамках миссии "Чандраян-2", которая планировалась к осуществлению в апреле 2018 года, Индия намерена запустить орбитальный аппарат и лунный ровер, в чьи функции войдет исследование поверхности естественного спутника Земли. Тесты оборудования "Чандраян-2" займут еще порядка 20 дней, что не позволит осуществить запуск системы в ранее установленные сроки.

Кроме того, с мая по сентябрь ожидаются затмения, которые не позволят использовать ровер в полную силу. Оптимально начать проект "Чандраян-2" в начале октября текущего года, отмечают чиновники ведомства. Миссия выполняется силами индийского космического ведомства, хотя первоначально планировалось участие в проекте России.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 00:00
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