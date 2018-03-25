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Анфиса Чехова представила в Сети горчичное платье из новой коллекции

Любимая публикой артистка и телеведущая Анфиса Чехова презентовала в Сети горчичное платье из своей очередной коллекции. Поклонники положительно оценили не только фасон наряда, но и то, как он смотрится на знаменитости.

Анфиса Чехова представила в Сети горчичное платье из новой коллекции

Анфиса Чехова, кроме постоянной работы ведущей на телевидении, также является владелицей собственной линии одежды. Знаменитость часто и сама примеряет наряды личного бренда, что нравится многим её фанатам. Так, например, сегодня в микроблоге теледивы появилась свежая фотография, на которой она позирует перед камерой в строгом горчичном платье из очередной коллекции.

В комментариях к новому фото фанаты признались, что фасон платья подчёркивает все прелести фигуры Чеховой, а горчичный оттенок придаёт некого благородства. Всего за час с момента обнародования публикация телеведущей уже получила более 9 тысяч положительных отметок.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:57
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