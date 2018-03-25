Младшая дочь Ксении Бородиной разрешает коту играть в свои игрушки

Младшая дочь Бородиной часто умиляет поклонников своей детской непосредственностью. Фотографии или видеоролики с ее участием всегда набирают большое количество лайков и восторженных комментариев. Поэтому звездные родители стараются как можно чаще показывать свое чадо пользователям.Недавно Курбан опубликовал новое фото с Теоной, на котором девочка дает коту понюхать свои игрушки. Подписчики были растроганы данным снимком. Многие начали рассказывать о своих историях, когда коты ладили с детьми.Некоторые пользователи отметили, что Тея на всех фотографиях выглядит очень милой, поэтому не может не вызывать улыбку на лице. Свой восторг фолловеры выразили в большом количестве лайков, за пару часов публикация уже набрала более 70 тысяч отметок «Мне нравится».