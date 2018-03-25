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Младшая дочь Ксении Бородиной разрешает коту играть в свои игрушки

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров показал пользователям фото, на котором его дочь Теона дает коту свои игрушки.

Младшая дочь Бородиной часто умиляет поклонников своей детской непосредственностью. Фотографии или видеоролики с ее участием всегда набирают большое количество лайков и восторженных комментариев. Поэтому звездные родители стараются как можно чаще показывать свое чадо пользователям.

Младшая дочь Ксении Бородиной разрешает коту играть в свои игрушки

Недавно Курбан опубликовал новое фото с Теоной, на котором девочка дает коту понюхать свои игрушки. Подписчики были растроганы данным снимком. Многие начали рассказывать о своих историях, когда коты ладили с детьми.

Некоторые пользователи отметили, что Тея на всех фотографиях выглядит очень милой, поэтому не может не вызывать улыбку на лице. Свой восторг фолловеры выразили в большом количестве лайков, за пару часов публикация уже набрала более 70 тысяч отметок «Мне нравится».
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:28
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