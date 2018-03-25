Татьяна Васильева вытянула с того света Федора Добронравова
Татьяна Васильева во время выступления вытянула актёра Фёдора Добронравова с того света. Артистка работала на сцене вместе с Добронравовым, и первая заметила приступ инсульта, на что зритель даже не обратил внимания.
Во время выступления Васильева заметила, что у Добронравова перестала двигаться рука, которая висела просто как тряпка. После окончания спектакля, Фёдор пошёл в гримерку. Актёра догнал сын Васильевой и попросил его улыбнуться, после чего понял, что у него случился инсульт. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Врачи, оказав артисту первую помощь, доставили его в больницу.
Медработники поблагодарили Васильеву и её сына за помощь. Если бы актриса вовремя не отреагировала на признаки инсульта, то Фёдор мог спустя несколько часов умереть. Сейчас здоровью Добронравова ничего не грозит, но ещё длительное время актёр будет восстанавливаться.
Во время выступления Васильева заметила, что у Добронравова перестала двигаться рука, которая висела просто как тряпка. После окончания спектакля, Фёдор пошёл в гримерку. Актёра догнал сын Васильевой и попросил его улыбнуться, после чего понял, что у него случился инсульт. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Врачи, оказав артисту первую помощь, доставили его в больницу.
Медработники поблагодарили Васильеву и её сына за помощь. Если бы актриса вовремя не отреагировала на признаки инсульта, то Фёдор мог спустя несколько часов умереть. Сейчас здоровью Добронравова ничего не грозит, но ещё длительное время актёр будет восстанавливаться.