Ученые: Стимуляция лодыжки электрическим током отдаляет раннюю эякуляцию

В рамках эксперимента эксперты стимулировали электрическими разрядами заднюю поверхность лодыжки 30 волонтеров мужского пола. Спустя некоторое время у добровольцев исчезали проблемы с ранним семяизвержением. Авторы научной работы говорят, что электрический ток позволяет стимулировать мышцы, задействованные во время секса.Соответственно, стимуляция электрическими разрядами переучивает мышцы, которые становятся более выносливыми и не впадают в частые спазмы.