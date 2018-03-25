Ученые: Стимуляция лодыжки электрическим током отдаляет раннюю эякуляцию
Турецкие ученые в ходе экспериментов определили, что стимуляция лодыжки слабыми разрядами электрического тока позволяет отдалить раннюю эякуляцию у мужчин. Исследование заинтересовало Европейскую Ассоциацию Урологов.
В рамках эксперимента эксперты стимулировали электрическими разрядами заднюю поверхность лодыжки 30 волонтеров мужского пола. Спустя некоторое время у добровольцев исчезали проблемы с ранним семяизвержением. Авторы научной работы говорят, что электрический ток позволяет стимулировать мышцы, задействованные во время секса.
Соответственно, стимуляция электрическими разрядами переучивает мышцы, которые становятся более выносливыми и не впадают в частые спазмы.
В рамках эксперимента эксперты стимулировали электрическими разрядами заднюю поверхность лодыжки 30 волонтеров мужского пола. Спустя некоторое время у добровольцев исчезали проблемы с ранним семяизвержением. Авторы научной работы говорят, что электрический ток позволяет стимулировать мышцы, задействованные во время секса.
Соответственно, стимуляция электрическими разрядами переучивает мышцы, которые становятся более выносливыми и не впадают в частые спазмы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:35