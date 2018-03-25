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Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала журналистам о пропавшей недвижимости Армена Джигарханяна

Судебные тяжбы между бывшими супругами продолжаются, однако Виталина Цымбалюк-Романовская не признает свою вину. Она рассказала журналистам о пропавшей недвижимости Армена Джигарханяна, подчеркнув, что все нынешние сделки совершала после его согласия.

Оказалось, что кроме недвижимости в Ереване актер имел 4 квартиры в столице. В одной из них жила его наследница Елена, а другую жилплощадь занимала мать Татьяны Власовой. Также список пополнило жилье на Арбате, в поселке “Менделеево”, и дача вместе с гаражным боксом для машины. Потом оно внезапно пропало и никто не может выяснить истину.

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала журналистам о пропавшей недвижимости Армена Джигарханяна


Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская решает юридические вопросы, упомянув об американском доме. Армен Джигарханян тогда занял 150000 долларов у Олега Табакова, после чего долгое время выступал на сцене бесплатно. Она также считает виновниками развода друзей супруга, мечтающих посадить пианистку за решетку, но не собирается радовать их такой новостью.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:05
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