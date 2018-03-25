Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала журналистам о пропавшей недвижимости Армена Джигарханяна
Судебные тяжбы между бывшими супругами продолжаются, однако Виталина Цымбалюк-Романовская не признает свою вину. Она рассказала журналистам о пропавшей недвижимости Армена Джигарханяна, подчеркнув, что все нынешние сделки совершала после его согласия.
Оказалось, что кроме недвижимости в Ереване актер имел 4 квартиры в столице. В одной из них жила его наследница Елена, а другую жилплощадь занимала мать Татьяны Власовой. Также список пополнило жилье на Арбате, в поселке “Менделеево”, и дача вместе с гаражным боксом для машины. Потом оно внезапно пропало и никто не может выяснить истину.
Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская решает юридические вопросы, упомянув об американском доме. Армен Джигарханян тогда занял 150000 долларов у Олега Табакова, после чего долгое время выступал на сцене бесплатно. Она также считает виновниками развода друзей супруга, мечтающих посадить пианистку за решетку, но не собирается радовать их такой новостью.
Оказалось, что кроме недвижимости в Ереване актер имел 4 квартиры в столице. В одной из них жила его наследница Елена, а другую жилплощадь занимала мать Татьяны Власовой. Также список пополнило жилье на Арбате, в поселке “Менделеево”, и дача вместе с гаражным боксом для машины. Потом оно внезапно пропало и никто не может выяснить истину.
Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская решает юридические вопросы, упомянув об американском доме. Армен Джигарханян тогда занял 150000 долларов у Олега Табакова, после чего долгое время выступал на сцене бесплатно. Она также считает виновниками развода друзей супруга, мечтающих посадить пианистку за решетку, но не собирается радовать их такой новостью.