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Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен Джигарханян отдавал долг Олегу Табакову

Экс-супруга известного отечественного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как актер отдавал долг Олегу Табакову, пока у него не случился инсульт.

Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен Джигарханян отдавал долг Олегу Табакову


По рассказам Цымбалюк-Романовской, для того, чтобы купить дом в США Джигарханяну была необходима сумма в размере 150 тысяч долларов, которые он одолжил у недавно усопшего актера театра и кино Олега Павловича Табакова. Виталина отметила, что, стараясь как можно быстрее отдать занятые деньги, Армен Борисович устраивал многочисленные гастроли. Она также добавила, что экс-супруг из-за слишком интенсивного графика работы получил инсульт.

Бывшая жена заслуженного артиста подчеркнула, что Джигарханян никогда не испытывал материальных затруднений, поскольку у него приличные оклады и пенсия народного артиста, потому всяческие сплетни о том, что она оставила Армена Борисовича с грошами, никоим образом действительности не соответствует.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:13
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