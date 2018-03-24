Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен Джигарханян отдавал долг Олегу Табакову

По рассказам Цымбалюк-Романовской, для того, чтобы купить дом в США Джигарханяну была необходима сумма в размере 150 тысяч долларов, которые он одолжил у недавно усопшего актера театра и кино Олега Павловича Табакова. Виталина отметила, что, стараясь как можно быстрее отдать занятые деньги, Армен Борисович устраивал многочисленные гастроли. Она также добавила, что экс-супруг из-за слишком интенсивного графика работы получил инсульт.Бывшая жена заслуженного артиста подчеркнула, что Джигарханян никогда не испытывал материальных затруднений, поскольку у него приличные оклады и пенсия народного артиста, потому всяческие сплетни о том, что она оставила Армена Борисовича с грошами, никоим образом действительности не соответствует.