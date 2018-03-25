АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа смогла встать с инвалидного кресла

После своего рождения Сиэтл Леннокс была обречена на жизнь в инвалидном кресле и паралич из-за поперечного миелита, поражающего спиной мозг. Однако канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа смогла подняться на ноги и сейчас ведет активный образ жизни.

Медики до сих пор не могут понять, как могло произойти такое чудо. Ребенок любит плавать и занимается бегом, а также танцует и может покорять горные склоны. Мать считает, что малышка хотела играть вместе с братом и сестрой, а потому заставила себя подняться с кресла. Также большую роль сыграла терапия, хотя девочке нелегко даются личные достижения.

Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа смогла встать с инвалидного кресла


Она сильно устает и испытывает слабость в мышцах, не позволяющую ей иногда держать в руках ручку. Но самой большой опасностью для маленькой героини остаются инфекции, способные обострить недуг. Канадка прошла много операций, а после восстановления стоп пришла в школу раньше положенного срока. Близкие люди и окружение восхищаются таким упорством невероятной личности, способной много достичь в будущем.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа
Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с
Ким Кардашьян опозорилась в Instagram
В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму
Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время
Ученые: После удаления половины мозга человек
Анну Седокову заподозрили в беременности
Армия США выпустила комиксы про кибервойну
Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе
Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам
Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент
Жители Владивостока обеспокоены поведением
Курсы балета для китайских бабушек стали
27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi
В РФ начались масштабные учения по тушению лесных
Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением
Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых
Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к
Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Просмотреть все новости