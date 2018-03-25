Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа смогла встать с инвалидного кресла

Медики до сих пор не могут понять, как могло произойти такое чудо. Ребенок любит плавать и занимается бегом, а также танцует и может покорять горные склоны. Мать считает, что малышка хотела играть вместе с братом и сестрой, а потому заставила себя подняться с кресла. Также большую роль сыграла терапия, хотя девочке нелегко даются личные достижения.Она сильно устает и испытывает слабость в мышцах, не позволяющую ей иногда держать в руках ручку. Но самой большой опасностью для маленькой героини остаются инфекции, способные обострить недуг. Канадка прошла много операций, а после восстановления стоп пришла в школу раньше положенного срока. Близкие люди и окружение восхищаются таким упорством невероятной личности, способной много достичь в будущем.