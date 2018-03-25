В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму из-за порчи чужого имущества

Человек пострадал из-за своей неряшливости, пока снимал помещение. Хозяин во время визита был шокирован массовым беспорядком в доме и другими проблемами, после чего обратился к сотрудникам органов. Жилец был признан виновным, после чего суд приговорил его к 9 месяцам заключения.Среди особо тяжелых поступков были поломки замков и дверей, также это относилось к почтовому ящику и шкафу, находящемуся в ванной комнате. Затем полицейские нашли повреждения в плите и духовке, после чего заметили дыры в потолке и сорванное покрытие на полу.