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В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму из-за порчи чужого имущества

Мужчина из финского города Лахти лично убедился, что власти страны наказывают злоумышленников, испортивших чужое имущество. Арендатор квартиры попал в тюрьму и заплатил владельцу 10000 евро.

Человек пострадал из-за своей неряшливости, пока снимал помещение. Хозяин во время визита был шокирован массовым беспорядком в доме и другими проблемами, после чего обратился к сотрудникам органов. Жилец был признан виновным, после чего суд приговорил его к 9 месяцам заключения.

В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму из-за порчи чужого имущества


Среди особо тяжелых поступков были поломки замков и дверей, также это относилось к почтовому ящику и шкафу, находящемуся в ванной комнате. Затем полицейские нашли повреждения в плите и духовке, после чего заметили дыры в потолке и сорванное покрытие на полу.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40
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