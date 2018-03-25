Егор Крид считает, что умение вести диалог может спасти любые отношения

Егор Крид накануне решить поделиться с подписчиками в Instagram своим мнением по поводу того, как преодолеть трудности в отношениях. С его слов, в любой паре со временем появляются разногласия и мелкие ссоры, но кто-то успешно справляется с эти, а некоторые не находят компромисс и расстаются.Певец убеждён, что успех любых взаимоотношений между мужчиной и женщиной зависит от того, насколько оба готовы идти на диалог, без стеснения и страха выражать свои чувства, пусть и не самые приятные. Именно тогда, по мнению Крида, и появляется шанс спасти практически любые отношения.