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Егор Крид считает, что умение вести диалог может спасти любые отношения

Популярный певец и главный герой шоу «Холостяк» Егор Крид считает, что умение вести диалог друг с другом может спасти практически любые отношения. Артист отмечает важность и готовность каждой стороны искать компромисс и идти на уступки.

Егор Крид считает, что умение вести диалог может спасти любые отношения

Егор Крид накануне решить поделиться с подписчиками в Instagram своим мнением по поводу того, как преодолеть трудности в отношениях. С его слов, в любой паре со временем появляются разногласия и мелкие ссоры, но кто-то успешно справляется с эти, а некоторые не находят компромисс и расстаются.

Певец убеждён, что успех любых взаимоотношений между мужчиной и женщиной зависит от того, насколько оба готовы идти на диалог, без стеснения и страха выражать свои чувства, пусть и не самые приятные. Именно тогда, по мнению Крида, и появляется шанс спасти практически любые отношения.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:42
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