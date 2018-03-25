АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

В 2018 году U12+ будет единственным флагманом HTC

В этом году компания HTC выпустит только один флагман, которым будет модель U12+. В издании GizmoChina сообщают о том, что руководство китайского бренда собирается опробовать маркетинговый ход Apple.

В 2018 году U12+ будет единственным флагманом HTC


Ожидается, что HTC U12+ будет топовым решением на рынке, которое не станут дополнять топовым решением. В качестве более слабой модификации, которая выйдет вместе U12+ на рынок, окажется смартфон HTC U12 Life.

HTC U12+ должен получить 5,99-дюймовый экран, который предложит пользователю разрешение стандарта QHD+. В аппаратной основе окажется процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами и частотой работы 2,8 ГГц. К нему будет прилагаться графический чип Adreno 630 и сотовый модуль Snapdragon X20 LTE. Что касается памяти, то в будущем флагмане окажется 6 Гб ОЗУ и 128 ПЗУ.

За автономность ответит аккумулятор с емкостью 3420 мАч. Основная камера будет выполнена по сдвоенной технологии. Также важно отметить защитный корпус по норме IP68. В качестве ОС представят Android 8.0 Oreo с дополнением Sense 10.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Тина Канделаки предпочитает надевать брючные
Режиссер «Заложницы» Пьер Морель займется
Ольгу Бузову назвали темноволосой «русской Барби»
Хью Джекман устал от Росомахи
Ольга Бузова ищет мужчин-танцоров для своего
Егор Крид считает, что умение вести диалог может
Психологи: Смех снижает уровень стресса
В 2018 году U12+ будет единственным флагманом HTC
Шахматная партия Виктора Корчного с фантомом
Дженнифер Лопес смутила поклонников своими мышцами
В Астраханской области ученые нашли 5000 черепов
София Ротару показала фото своего взрослого внука
Появились некоторые данные о новом автомобиле BMW
Элегантная фотосессия Дженнифер Лоуренс
Бюст Анастасии Квитко едва уместился в
Составлен рейтинг самых надежных подержанных авто
Горы Сочи «накрыла» оранжевая песчаная буря из
Ольга Бузова устроила своим подругам «тайскую
Анна Хилькевич огласила перечень правил,
Meizu выпустила набор сумок для вещей
Экс-участник «Дома-2» Георгий Малиновский
Умерла первая победительница конкурса Евровидение
Посетительницы сайтов знакомств обращают внимание
Адвокат водителя Анастасии Волочковой не явился
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Песни Ольги Бузовой сравнили с хитами Бритни Спирс
Сигарообразный НЛО вызвал извержение вулкана в
Ученые: Употребление разных видов хлеба не
Обновленный минивэн JAC Refine M4 получил
Просмотреть все новости