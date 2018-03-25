В 2018 году U12+ будет единственным флагманом HTC

Ожидается, что HTC U12+ будет топовым решением на рынке, которое не станут дополнять топовым решением. В качестве более слабой модификации, которая выйдет вместе U12+ на рынок, окажется смартфон HTC U12 Life.HTC U12+ должен получить 5,99-дюймовый экран, который предложит пользователю разрешение стандарта QHD+. В аппаратной основе окажется процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами и частотой работы 2,8 ГГц. К нему будет прилагаться графический чип Adreno 630 и сотовый модуль Snapdragon X20 LTE. Что касается памяти, то в будущем флагмане окажется 6 Гб ОЗУ и 128 ПЗУ.За автономность ответит аккумулятор с емкостью 3420 мАч. Основная камера будет выполнена по сдвоенной технологии. Также важно отметить защитный корпус по норме IP68. В качестве ОС представят Android 8.0 Oreo с дополнением Sense 10.