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С 1 апреля на 15% повысят зарплату московским строителям метро

С 1 апреля запланирован рост зарплат столичным строителям метро. О повышении оплаты труда для рабочего персонала метростроителей на 15 % сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

С 1 апреля на 15% повысят зарплату московским строителям метро


Марат Хуснуллин, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики принёс хорошую новость для московских метростроителей. С 1 апреля оплата труда рабочих, задействованных в прокладке линий столичного метрополитена, существенно возрастёт. Прибавка для рабочего персонала составит 15 процентов.

На сегодняшний день строители столичного метро получают неплохую зарплату. Так, ежемесячная ставка инженера составляет примерно 120 000 рублей, представителям рабочего персонала переводят на карту 45-60 тысяч рублей. Однако следует признать, что эти деньги достаются метростроителям нелёгким трудом, из-за растущих объёмов рабочим часто приходится трудиться и в ночное время.

Заместитель мэра столицы пообещал труженикам, прокладывающим «подземные магистрали», очередной рост зарплат. Хуснуллин объявил, что принято решение повысить зарплату столичным метростроителям с 1 апреля 2018 года. Данное повышение коснётся 50 000 человек, задействованных в строительстве московского метрополитена.
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Экономика
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 15:30
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