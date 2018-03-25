OnePlus 5T снят с продажи

Так со вчерашнего дня OnePlus 5T сняли с продажи на территории США, при этом девайс был презентован лишь в ноябре 2017 года, и с тех пор прошло не так уж много времени. Таким образом, не топовой, не стандартной модификации приобрести уже нельзя.Вследствие увиденной надписи «Out of stock», эксперты сделали вывод, что смартфон увели с рынка в преддверии выхода новой модели OnePlus 6.Данная теория основывается на наблюдениях журналистов, которые утверждают, что за этим явлением следует презентация новой модели мобильного устройства.Можно предположить, что теперь премьера OnePlus 6 должна состояться не в начале лета, в начале следующего месяца.