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OnePlus 5T снят с продажи

Стало известно, что флагманский смартфон OnePlus 5T был снят с продажи. Также стоит отметить, что в скором времени на рынок выйдет устройство OnePlus 6.

OnePlus 5T снят с продажи


Так со вчерашнего дня OnePlus 5T сняли с продажи на территории США, при этом девайс был презентован лишь в ноябре 2017 года, и с тех пор прошло не так уж много времени. Таким образом, не топовой, не стандартной модификации приобрести уже нельзя.
Вследствие увиденной надписи «Out of stock», эксперты сделали вывод, что смартфон увели с рынка в преддверии выхода новой модели OnePlus 6.

Данная теория основывается на наблюдениях журналистов, которые утверждают, что за этим явлением следует презентация новой модели мобильного устройства.

Можно предположить, что теперь премьера OnePlus 6 должна состояться не в начале лета, в начале следующего месяца.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:30
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