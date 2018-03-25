Лолита рассказала о наркотической зависимости после развода с Цекало

После развода с бывшим супругом Александром Цекало Лолита Милявская страдала от сильной депрессии, с которой справиться ей помогли медики. Расставание с мужем ей далось непросто: у нее было малокровие и наркотическая зависимость. Она долгое время пролежала на больничной койке, подолгу разговаривала по душам со своим лечащим врачом, попутно проводились оздоровительные процедуры. Зависимость от наркотических веществ, признается Лолита, была совсем недолгой. Певица благодарит бога за то, что в момент депрессии рядом с ней не было таких знакомых, которые «помогли» бы ей выздороветь при помощи других запрещенных препаратов.В данный момент артистка не употребляет ни алкоголь, ни тем более наркотики. Уже восемь лет, как она состоит в браке и очень счастлива со своим возлюбленным. Милявская старается не вспоминать о периоде расставания с Цекало. Что касается экс-супруга Лолиты, он также счастлив в браке с родной сестрой Веры Брежневой Викторией. Счастливая пара растит и воспитывает сына и дочь.