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Хейтеры уверены, что Марина Африкантова использует парней на «Доме-2»

Хейтеры обвинили участницу телепроекта «Дом-2» Марину Африкантову в том, что она использует парней для саморекламы.

После недавнего известия о том, что Марина вместе с мамой отправилась в Дубаи без своего парня, хейтеры сразу же решили высказаться по этому поводу. По их мнению, участница «Дома-2» просто использует парней на проекте для того, чтобы подольше на нем задержаться и прорекламировать себя.

Хейтеры уверены, что Марина Африкантова использует парней на «Доме-2»

Марина создала себе образ невинной куклы Барби, которая очень выгодно меняет партнеров, при этом постоянно улыбаясь и не возражая ничему. Попав на «Дом-2» девушка всегда составляла партию самым ярким участникам, благодаря которым не боялась вылететь с шоу.

Хейтеры уверены, что Африкантова, отправившись на Сейшелы, выгодно прорекламировала достоинства своей внешности, а так как рядом ОАЭ, то у нее быстро появился богатый и влиятельный ухажер, к которому она и отправилась вместе с мамой.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:07
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