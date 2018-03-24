Хейтеры уверены, что Марина Африкантова использует парней на «Доме-2»

После недавнего известия о том, что Марина вместе с мамой отправилась в Дубаи без своего парня, хейтеры сразу же решили высказаться по этому поводу. По их мнению, участница «Дома-2» просто использует парней на проекте для того, чтобы подольше на нем задержаться и прорекламировать себя.Марина создала себе образ невинной куклы Барби, которая очень выгодно меняет партнеров, при этом постоянно улыбаясь и не возражая ничему. Попав на «Дом-2» девушка всегда составляла партию самым ярким участникам, благодаря которым не боялась вылететь с шоу.Хейтеры уверены, что Африкантова, отправившись на Сейшелы, выгодно прорекламировала достоинства своей внешности, а так как рядом ОАЭ, то у нее быстро появился богатый и влиятельный ухажер, к которому она и отправилась вместе с мамой.