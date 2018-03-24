АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Ольга Бузова станет гостьей на новом шоу Басты

Знаменитый российский рэпер Василий Вакуленко, более известный своим поклонникам по псевдониму Баста, сообщил в Сети о премьере своего нового шоу, первой гостьей которого станет известная певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова.

На официальной странице в Инстаграме рэпера Басты зачастую появляются видеоролики, на которых фигурирует сам Василий Вакуленко. Вот только на этот раз поклонники исполнителя были удивлены, увидев в его профиле Ольгу Бузову.

Ольга Бузова станет гостьей на новом шоу Басты

Как выяснилось, рэп-исполнитель опубликовал ролик, на котором теледива рассказала, что на премьере нового шоу под названием GazLive ей выпала возможность стать первой гостьей.

Бузова отметила, что готова ответить на все интересующие подписчиков вопросы, а также пообещала, что на шоу скучно не будет. Стоит заметить, многие фанаты Басты нелестно отозвались в комментариях о его решении сотрудничать с Бузовой, которая, по их мнению, оккупировала уже все экраны, и теперь добралась и до рэпа.

К слову, также высказались и поклонники самой теледивы, выразившие свою радость от сотрудничества Ольги со столь талантливыми личностями. Ранее ходили слухи, что первым гостем шоу станет известный блогер Юрий Дудь.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:17
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Панайотов рассказал про «мелопаузу»
Samsung официально представила Galaxy J7 Prime 2
20 европейских стран собираются выслать
Роман Капаклы считает, что мир погряз во вранье и
Алена Водонаева рассказала поклонникам о своей
В Татарстане планируют запуск производства
Житель Вологограда после посещения супермаркета
Ольга Бузова станет гостьей на новом шоу Басты
Названа цена компактного кроссовера Ford Escape
Супруга Олега Газманова Марина сохраняет красоту
Зрители «Дома-2» уверены, что Антона Шоки нужно
Стивен Спилберг считает, что фильмы Netflix не
Huawei к продаже готовит бюджетную версию
По слухам Лена Хромина обзавелась сильнейшим
Ученые определили новые возможности клеточных
В Бразилии машина доктора Густаво Гомеса после
Николай Цискаридзе поведал необычную историю
Авиакомпания назвала причину, по которой Любовь
Жительница Ростова посетила внеземной город
Элина Камирен покорила своим образом на красной
Елена Воробей показала зажигательный танец
Обнажённая Анастасия Волочкова снова вышла за
Audi на рынок выведет в 2019 году «заряженную»
В Германии задержали нетрезвого пилота перед
Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы
Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe
Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с
Пользователей сетей рассмешило поведение курящего
Поклонники возмутились, что Ольга Бузова
Алексей Панин прокомментировал своё желание
Просмотреть все новости