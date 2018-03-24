Ольга Бузова станет гостьей на новом шоу Басты

На официальной странице в Инстаграме рэпера Басты зачастую появляются видеоролики, на которых фигурирует сам Василий Вакуленко. Вот только на этот раз поклонники исполнителя были удивлены, увидев в его профиле Ольгу Бузову.Как выяснилось, рэп-исполнитель опубликовал ролик, на котором теледива рассказала, что на премьере нового шоу под названием GazLive ей выпала возможность стать первой гостьей.Бузова отметила, что готова ответить на все интересующие подписчиков вопросы, а также пообещала, что на шоу скучно не будет. Стоит заметить, многие фанаты Басты нелестно отозвались в комментариях о его решении сотрудничать с Бузовой, которая, по их мнению, оккупировала уже все экраны, и теперь добралась и до рэпа.К слову, также высказались и поклонники самой теледивы, выразившие свою радость от сотрудничества Ольги со столь талантливыми личностями. Ранее ходили слухи, что первым гостем шоу станет известный блогер Юрий Дудь.