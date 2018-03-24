Ольга Бузова станет гостьей на новом шоу Басты
Знаменитый российский рэпер Василий Вакуленко, более известный своим поклонникам по псевдониму Баста, сообщил в Сети о премьере своего нового шоу, первой гостьей которого станет известная певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова.
На официальной странице в Инстаграме рэпера Басты зачастую появляются видеоролики, на которых фигурирует сам Василий Вакуленко. Вот только на этот раз поклонники исполнителя были удивлены, увидев в его профиле Ольгу Бузову.
Как выяснилось, рэп-исполнитель опубликовал ролик, на котором теледива рассказала, что на премьере нового шоу под названием GazLive ей выпала возможность стать первой гостьей.
Бузова отметила, что готова ответить на все интересующие подписчиков вопросы, а также пообещала, что на шоу скучно не будет. Стоит заметить, многие фанаты Басты нелестно отозвались в комментариях о его решении сотрудничать с Бузовой, которая, по их мнению, оккупировала уже все экраны, и теперь добралась и до рэпа.
К слову, также высказались и поклонники самой теледивы, выразившие свою радость от сотрудничества Ольги со столь талантливыми личностями. Ранее ходили слухи, что первым гостем шоу станет известный блогер Юрий Дудь.
На официальной странице в Инстаграме рэпера Басты зачастую появляются видеоролики, на которых фигурирует сам Василий Вакуленко. Вот только на этот раз поклонники исполнителя были удивлены, увидев в его профиле Ольгу Бузову.
Как выяснилось, рэп-исполнитель опубликовал ролик, на котором теледива рассказала, что на премьере нового шоу под названием GazLive ей выпала возможность стать первой гостьей.
Бузова отметила, что готова ответить на все интересующие подписчиков вопросы, а также пообещала, что на шоу скучно не будет. Стоит заметить, многие фанаты Басты нелестно отозвались в комментариях о его решении сотрудничать с Бузовой, которая, по их мнению, оккупировала уже все экраны, и теперь добралась и до рэпа.
К слову, также высказались и поклонники самой теледивы, выразившие свою радость от сотрудничества Ольги со столь талантливыми личностями. Ранее ходили слухи, что первым гостем шоу станет известный блогер Юрий Дудь.