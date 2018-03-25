На телевидении Китая запрещено шутить и смеяться

Чиновники обосновывают такой ход тем, что подобные передачи подрывают основные устои социалистического общества. А кроме того – несут угрозу авторитету Си Цзиньпина. Теперь официально в Китае запрещены к показу ролики, что «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения».По словам столичного аналитика У Цзяня, к не покорившимся будут применены санкции от блокировки блогера до отстранения с ТВ.Известные в стране блогеры-пародисты, покорившие китайцев сатирически дублированными видео с фрагментами кинолент, уже добровольно удалили запрещенный отныне контент для «самоконтроля, очищения и улучшения».Ужесточить меры по регулированию ТВ-передач и блогерского контента было принято после передачи компартией Китая рекламному ведомству обязанностей по контролю за новостями, видео и печатью.