АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

На телевидении Китая запрещено шутить и смеяться

Руководство Китая вынесло запрет на веселые ролики и пародии на художественные произведения. Причем запрет касается как телевещания, так и вещания блогеров.

На телевидении Китая запрещено шутить и смеяться


Чиновники обосновывают такой ход тем, что подобные передачи подрывают основные устои социалистического общества. А кроме того – несут угрозу авторитету Си Цзиньпина. Теперь официально в Китае запрещены к показу ролики, что «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения».

По словам столичного аналитика У Цзяня, к не покорившимся будут применены санкции от блокировки блогера до отстранения с ТВ.

Известные в стране блогеры-пародисты, покорившие китайцев сатирически дублированными видео с фрагментами кинолент, уже добровольно удалили запрещенный отныне контент для «самоконтроля, очищения и улучшения».

Ужесточить меры по регулированию ТВ-передач и блогерского контента было принято после передачи компартией Китая рекламному ведомству обязанностей по контролю за новостями, видео и печатью.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стимуляция лодыжки электрическим током
Сюжет самого страшного фильма ужасов “Вероника”
Ученые: Бобовые стали самым популярным и полезным
Младшая дочь Ксении Бородиной разрешает коту
Жители Нью-Йорка запечатлели на видео вторжение
Фолловеры оценили накладную чёлку Елены Темниковой
Остановивший драку толстый кот – «миротворец»
Катя Варнава призналась, почему до сих пор не
Ксения Собчак показала мужской семейный разговор
Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за
Татьяна Васильева вытянула с того света Федора
«Доктор Веб» в комментариях на YouTube обнаружил
Пользователи сравнили тверк Анны Седоковой с
В Москве иммигрантка приютила 88-летнюю бабушку
Старшая дочь Веры Брежневой покорила
В рассекреченных файлах британской Минобороны
Наталья Рудова заинтриговала подписчиков
Ученые: Боли в коленях становятся виновниками
Эмин Агаларов поблагодарил своих родных за
Анну Хилькевич сравнили со старушкой из-за
Viber не выполнит требование ФСБ касательно
Российский сегмент МКС оснастят независимой
В Сети обсуждают жирные волосы Волочковой на
На телевидении Китая запрещено шутить и смеяться
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Просмотреть все новости