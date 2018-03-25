Останки внеземного представителя с планеты Нибиру были найдены учеными в Адыгее

Сначала между коллегами возникла дискуссия, потому что некоторые эксперты посчитали находки черепами туров. Но во время исследования специалисты обратили внимание на отверстие в нижней части головы, являющееся основанием позвоночника. Эти существа двигались, как люди, но еще у них вместо глаз были аналогичные формирования, четко виднеющиеся на фоне огромных глазниц с роговыми наростами. Лицевая кость плоская, что указывает на их внеземное происхождение.Исследователи не сомневаются, что это были аннунаки, решившие спуститься с небес и начать контакт с местными племенами. Пока артефакты не раскрыли экспертам свои тайны, но все светила науки имели большой опыт и к их мнению стоит прислушаться.