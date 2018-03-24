Влад Кадони принес извинения Владимиру Соловьеву за ошибки молодости

Кадони объяснил в своем микроблоге, что в молодости был слишком эмоционален и решил хайпануть за счет известного ведущего.Влад не пожелала объяснить суть произошедшего тогда, но отметил, что тема была щекотливой.Зрителей чрезвычайной заинтересовала эта тема, но бывший маг сделал вид, что не увидел интереса подписчиков.Более того Кадони даже все равно увидит сам Соловьев этот пост или нет, ему главное очистить собственную совесть. Таким образом, Влад посчитал, что исправил ошибки молодости.Но хейтеры разгадали задумку ведущего телестройки и считают, что этот пост тот же хайп и отметили, что Влад мог бы быть умнее.