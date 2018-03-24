Сонная Тина Канделаки показала фанатам свою утреннюю тренировку в зале

Многие пользователи Сети восторгаются отличной формой Тины Канделаки, но не все знают, что ради такого стройного и подтянутого тела телеведущей приходится проводить в тренажёрном зале достаточно много времени. Так, сегодня совсем ещё сонная Канделаки поспешила показать своим поклонникам, как свои занятия.Ни у кого не возникло сомнений, что данную тренировку ведущая проводила именно утром, так как по глазам было видно, что та проснулась не так давно. Тина Канделаки считает, что утренние упражнения особо полезны, ведь, кроме стройного тела, помогают также зарядиться бодростью и положительным настроем на весь день. Немаловажную роль в тренировках для ведущей играет также удобная форма и обувь, которая не должна стеснять в движениях, а приносить лишь комфорт.