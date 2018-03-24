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Сотрудник NASА предложил окрашивать опасные астероиды для смены их курса

Один из сотрудников NASA озвучил необычное решение глобальной проблемы угрозы опасных астероидных тел, над которой ломают головы ученые не одно десятилетие. Ученый космического агентства предложил красить астероиды.

Сотрудник NASА предложил окрашивать опасные астероиды для смены их курса


Майкл Моро, работающий диспетчером миссии NASA OSIRIS-REx, предложил испробовать свою теорию на одном из самых опасных для Земли астероидов – Бенну, к которому в данное время направляется автоматический зонд OSIRIS-REx. Его предложение заключается в том, чтобы красить представляющие угрозу для Земли астероиды. По мнению ученого, краска будет способствовать нагреванию астероида Солнцем с одной стороны, что в итоге спровоцирует у космического убийцы смену траектории полета.

Метод Моро основан на физическом воздействии солнечных лучей на светлые и темные объекты. Так, если объект темный, он поглощает импульсы солнечного цвета, а если светлый – свет отражается и давление таким образом становится в несколько раз сильнее.

Как отмечают в агентстве, подобная методика значительно проще и дешевле, чем сбивать астероиды лазером или специальным космическим кораблем, который разрабатывается в NASA.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:25
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