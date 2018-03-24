Сотрудник NASА предложил окрашивать опасные астероиды для смены их курса

Майкл Моро, работающий диспетчером миссии NASA OSIRIS-REx, предложил испробовать свою теорию на одном из самых опасных для Земли астероидов – Бенну, к которому в данное время направляется автоматический зонд OSIRIS-REx. Его предложение заключается в том, чтобы красить представляющие угрозу для Земли астероиды. По мнению ученого, краска будет способствовать нагреванию астероида Солнцем с одной стороны, что в итоге спровоцирует у космического убийцы смену траектории полета.Метод Моро основан на физическом воздействии солнечных лучей на светлые и темные объекты. Так, если объект темный, он поглощает импульсы солнечного цвета, а если светлый – свет отражается и давление таким образом становится в несколько раз сильнее.Как отмечают в агентстве, подобная методика значительно проще и дешевле, чем сбивать астероиды лазером или специальным космическим кораблем, который разрабатывается в NASA.