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Дмитрий Дмитренко конфликтует с сестрой своей Рапунцель

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина объяснила, почему конфликтует с Дмитрием Дмитренко, пытающимся рассорить ее с беременной сестрой Ольгой Рапунцель.

Дмитрий Дмитренко конфликтует с сестрой своей Рапунцель

Родственница Ольги Рапунцель высказалась о своих проблемных отношениях с Димой Дмитренко. Она считает, что знает, почему он так хочет рассорить ее и свою беременную супругу, ведь явно Дима недоволен, когда у девушек хорошие отношения.

С того момента, как Алена Савкина появилась на проекте, жизнь семьи Дмитренко в корне поменялась. Сестры откровенно соперничают друг с другом за лидерство, совершенно забыв о том, что их объединяет кровное родство. Конфликты участниц лишь ненадолго стихают, а затем вспыхивают с новой силой.

Девушки время от времени пытаются найти между собой общий язык, однако Дима постоянно старается задеть Алену. Особенно вызывает его недовольство тот факт, что девушка крутит роман с бывшим возлюбленным его жены. Однако есть и другие детали, возмущающие его.

Дмитрий Дмитренко конфликтует с сестрой своей Рапунцель

«Я знаю, что когда Оля вернется на проект, у нас будут постоянные конфликты. Мы с Ильей первые провоцировать никогда не будем, но она все равно будет злиться, будет какой-то треш! Естественно, будут скандалы, их не избежать. Дима с Олей нас в покое не оставят», — рассказала Алена.

Савкина уверена, что Дима попросту чувствует себя неуверенно из-за того, что не может найти общий язык с Татьяной Владимировной. Мужчина якобы боится, что если Ольга поговорит с родственницами, то он останется без супруги. Кроме прочего, он боится Ильи, так как тот в отличие от Дмитренко настоящий мужчина.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:38
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