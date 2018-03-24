Дмитрий Дмитренко конфликтует с сестрой своей Рапунцель

«Я знаю, что когда Оля вернется на проект, у нас будут постоянные конфликты. Мы с Ильей первые провоцировать никогда не будем, но она все равно будет злиться, будет какой-то треш! Естественно, будут скандалы, их не избежать. Дима с Олей нас в покое не оставят», — рассказала Алена.

Родственница Ольги Рапунцель высказалась о своих проблемных отношениях с Димой Дмитренко. Она считает, что знает, почему он так хочет рассорить ее и свою беременную супругу, ведь явно Дима недоволен, когда у девушек хорошие отношения.С того момента, как Алена Савкина появилась на проекте, жизнь семьи Дмитренко в корне поменялась. Сестры откровенно соперничают друг с другом за лидерство, совершенно забыв о том, что их объединяет кровное родство. Конфликты участниц лишь ненадолго стихают, а затем вспыхивают с новой силой.Девушки время от времени пытаются найти между собой общий язык, однако Дима постоянно старается задеть Алену. Особенно вызывает его недовольство тот факт, что девушка крутит роман с бывшим возлюбленным его жены. Однако есть и другие детали, возмущающие его.Савкина уверена, что Дима попросту чувствует себя неуверенно из-за того, что не может найти общий язык с Татьяной Владимировной. Мужчина якобы боится, что если Ольга поговорит с родственницами, то он останется без супруги. Кроме прочего, он боится Ильи, так как тот в отличие от Дмитренко настоящий мужчина.