Китайская версия кроссовера Volkswagen Tiguan L обзавелась гибридной силовой установкой
Кроссовер Volkswagen Tiguan L обзавёлся гибридной модификацией. В Пекине была представлена гибридная версия кроссовера Volkswagen Tiguan L, получившая в названии приставку PHEV.
Китайский рынок станет первым, где появится в продаже этим летом гибридная модификация кроссовера Volkswagen Tiguan L PHEV. Немецкие производители оснастили автомобиль силовым агрегатом, который был представлен с концептом Tiguan GTE.
В частности, под капотом Volkswagen Tiguan L PHEV установлен гибридный двигатель, состоящий из двух электрических моторов и бензинового агрегата TSI, его общая производительность составляет около 220 лошадиных сил. Отмечается, что батарея заряжается от бытовой розетки.
Стоит отметить, что гибридный кроссовер отличается синим декором и иными бамперами. Помимо китайского рынка, немецкие производители намерены реализовывать Volkswagen Tiguan L PHEV и в других странах, однако в России его не будет.
Китайский рынок станет первым, где появится в продаже этим летом гибридная модификация кроссовера Volkswagen Tiguan L PHEV. Немецкие производители оснастили автомобиль силовым агрегатом, который был представлен с концептом Tiguan GTE.
В частности, под капотом Volkswagen Tiguan L PHEV установлен гибридный двигатель, состоящий из двух электрических моторов и бензинового агрегата TSI, его общая производительность составляет около 220 лошадиных сил. Отмечается, что батарея заряжается от бытовой розетки.
Стоит отметить, что гибридный кроссовер отличается синим декором и иными бамперами. Помимо китайского рынка, немецкие производители намерены реализовывать Volkswagen Tiguan L PHEV и в других странах, однако в России его не будет.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00