Китайская версия кроссовера Volkswagen Tiguan L обзавелась гибридной силовой установкой

Китайский рынок станет первым, где появится в продаже этим летом гибридная модификация кроссовера Volkswagen Tiguan L PHEV. Немецкие производители оснастили автомобиль силовым агрегатом, который был представлен с концептом Tiguan GTE.В частности, под капотом Volkswagen Tiguan L PHEV установлен гибридный двигатель, состоящий из двух электрических моторов и бензинового агрегата TSI, его общая производительность составляет около 220 лошадиных сил. Отмечается, что батарея заряжается от бытовой розетки.Стоит отметить, что гибридный кроссовер отличается синим декором и иными бамперами. Помимо китайского рынка, немецкие производители намерены реализовывать Volkswagen Tiguan L PHEV и в других странах, однако в России его не будет.