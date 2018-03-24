Ядерные часы позволит создать изолирующая сфера вокруг атома тория

Как выясняется, в определенных случаях возможно обеспечение замедления перехода состояния атома тория из обычного в возбужденное, причем показатель достигает 10 раз. На данное открытие возлагаются надежды по возможности улучшение существующих разработок ядерных часов. Причем по точности они превзойдут все существующие атомные методики, связанные с применением в исчислении времени.Авторами работы отмечено, что возможен контроль вероятности переходов ядра тория от возбужденного к основному состоянию, применив накладывание условий ограничения. С помощью данного эффекта получается более аккуратное изучение свойств итоговых состояний, что может позволить разработать новую модель ядерных часов.Физикам из США успешно повышен уровень точности атомных часов примерно в 1,5 раза, произошло это в начале марта. От эталонного, показатели отклоняются примерно на 1 секунду, но зато в период, составляющий несколько сотен миллиардов лет.