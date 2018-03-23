Hubble NASA обнаружил победителя последнего столкновении между спутниками Млечного Пути
Космическая обсерватория Hubble NASA в рамках наблюдений за соседними галактиками Млечного Пути Большим и Малым Магеллановыми облаками показала, что последнее столкновение между этими скоплениями не прошли бесследно, и в итоге победила более масштабная из них.
Ученые обнаружили, что в данное время Млечный путь высасывает газ из Малого Магелланово облака, что значит только одно – галактика Большое Магелланово облако победила в гравитационной борьбе и в свою очередь вырывает части космической материи из младшего «собрата».
Две ближайшие галактики Большое и Малое Магеллановы облака в прошлом столкнулись. Доказательством тому служит их неправильная форма и особая манера вращения вокруг Млечного Пути, которая значительно отличается от вращения других карликов скоплений, сопровождающих нашу галактику.
Особую заинтересованность у астрономов вызвал так называемый Передний Рукав – слой газа и космической пыли, который тянулся от двух галактик к Млечному Пути. Результаты исследований показали, что он возник после последнего столкновения между Малым и Большим Магеллановым облаками, однако лишь Hubble сумел доказать, что в этом столкновении победила большая галактика, так как поток пыли и газа исходит из Малого Магелланово облака, проигравшего в межзвездной схватке.
Ученые обнаружили, что в данное время Млечный путь высасывает газ из Малого Магелланово облака, что значит только одно – галактика Большое Магелланово облако победила в гравитационной борьбе и в свою очередь вырывает части космической материи из младшего «собрата».
Две ближайшие галактики Большое и Малое Магеллановы облака в прошлом столкнулись. Доказательством тому служит их неправильная форма и особая манера вращения вокруг Млечного Пути, которая значительно отличается от вращения других карликов скоплений, сопровождающих нашу галактику.
Особую заинтересованность у астрономов вызвал так называемый Передний Рукав – слой газа и космической пыли, который тянулся от двух галактик к Млечному Пути. Результаты исследований показали, что он возник после последнего столкновения между Малым и Большим Магеллановым облаками, однако лишь Hubble сумел доказать, что в этом столкновении победила большая галактика, так как поток пыли и газа исходит из Малого Магелланово облака, проигравшего в межзвездной схватке.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 23:00