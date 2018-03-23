Hubble NASA обнаружил победителя последнего столкновении между спутниками Млечного Пути

Ученые обнаружили, что в данное время Млечный путь высасывает газ из Малого Магелланово облака, что значит только одно – галактика Большое Магелланово облако победила в гравитационной борьбе и в свою очередь вырывает части космической материи из младшего «собрата».Две ближайшие галактики Большое и Малое Магеллановы облака в прошлом столкнулись. Доказательством тому служит их неправильная форма и особая манера вращения вокруг Млечного Пути, которая значительно отличается от вращения других карликов скоплений, сопровождающих нашу галактику.Особую заинтересованность у астрономов вызвал так называемый Передний Рукав – слой газа и космической пыли, который тянулся от двух галактик к Млечному Пути. Результаты исследований показали, что он возник после последнего столкновения между Малым и Большим Магеллановым облаками, однако лишь Hubble сумел доказать, что в этом столкновении победила большая галактика, так как поток пыли и газа исходит из Малого Магелланово облака, проигравшего в межзвездной схватке.