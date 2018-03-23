«Яндекс.Такси» тестирует авторизацию водителей по голосу и лицу

Проведя мониторинг предложений клиентов сервиса, приняв в учёт форс-мажорные случаи, которые произошли с момента функционирования услуги, разработчиками была создана система гарантированного распознавания водителей. Для входа в Таксометр, водителю нужно сделать фото лица анфас, прочитать предоставленный текст. После минутной паузы он может начинать работу. В идеале система должна распознавать лицо водителя авто, даже если на нём будут усы. В случае речевой проверки учтена будет вероятность охриплости.Специалисты проводят испытания в полевых условиях. О новой системе водители отзываются положительно. Приложение получит ряд дополнительных функций, включая построение оптимального маршрута, учет заработка.