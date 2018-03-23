АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Фолловеры обвинили Рудковскую в использовании фотошопа на «мальдивских» снимках

Пользователи Сети обвинили Яну Рудковскую в использовании фотошопа на «мальдивских» снимках. Знаменитость решила показать фолловерам свою любимый купальник из отпуска, но те обратили внимание на чересчур длинные ноги.

Фолловеры обвинили Рудковскую в использовании фотошопа на «мальдивских» снимках

Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко и детьми накануне вернулась из отпуска, который супруги провели на Мальдивах. Теперь же продюсер начинает постепенно выкладывать в Instagram фотографии, на отсутствие которых недавно жаловались поклонники. В одной из публикаций знаменитость решила показать всем купальник, который понравился ей больше остальных, но тут же на неё обрушилась масса критики.

Всё дело в том, что наблюдательные фолловеры заметили на фотографии следы графической обработки, после чего тут же обвинили Яну Рудковскую в использовании фотошопа. По мнению подписчиков, на снимке ноги продюсера выглядят так, будто она ростом не менее 1,95 м, хотя в действительности супруга Плющенко гораздо ниже.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Следующее поколение легендарного Ан-2 может
Зрители считают, что наращенные волосы Алены
Ровер NASA Curiosity "празднует" свой 2000-й день
В Сети Розу Сябитову раскритиковали за
Дочь Панина разоткровенничалась перед фолловерами
Михаил Галустян показал в Сети снимок, о котором
Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 авто
Ослабленному иммунитету Варнавы не помогают даже
Хот-хэтч Hyundai i30 N получит автоматическую
Зрители заметили, что участники «Дома-2»
Фолловеры обвинили Рудковскую в использовании
На зимних тестах замечен BMW 1 Series
Появились слухи, что Саймона Марданшина выгнали с
Ученые доказали вред «пассивного курения»
Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей
Археологи: Женщины распространяли гончарное дело
Экс-участница «Дома-2» Екатерина Гужвинская
В преддверии дебюта рассекречен новый Toyota
Ученые рассказали, каким образом человек теряет
Тина Канделаки предпочитает прислушиваться к
Специалисты проводят последние тесты зонда Mars
Поклонники в восторге от наряда Самбурской, в
Астронавты NASA успешно вырастили на МКС овощи
Бета-распад изучили на основе обратного
Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её
Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер
Любовница отправила Николая Должанского в клинику
Анфиса Чехова намерена полностью сменить дизайн
Создан зубной датчик для анализа химического
Виктория Дайнеко призналась, что из-за погоды у
Просмотреть все новости