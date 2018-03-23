Фолловеры обвинили Рудковскую в использовании фотошопа на «мальдивских» снимках

Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко и детьми накануне вернулась из отпуска, который супруги провели на Мальдивах. Теперь же продюсер начинает постепенно выкладывать в Instagram фотографии, на отсутствие которых недавно жаловались поклонники. В одной из публикаций знаменитость решила показать всем купальник, который понравился ей больше остальных, но тут же на неё обрушилась масса критики.Всё дело в том, что наблюдательные фолловеры заметили на фотографии следы графической обработки, после чего тут же обвинили Яну Рудковскую в использовании фотошопа. По мнению подписчиков, на снимке ноги продюсера выглядят так, будто она ростом не менее 1,95 м, хотя в действительности супруга Плющенко гораздо ниже.