Дочь Панина разоткровенничалась перед фолловерами

Дочка Панина в рамках Instagram обнародовала короткое видео, в котором прямо заявила о том, что очень её волнует. Речь идёт о негативных отзывах фолловеров. Из-за её знаменитого отца к странице Анны крайне повышенное внимание, причём большая часть пользователей переносит негативное отношение к Панину на ребёнка. Они часто «пишут гадости», совсем не заботясь о возрасте и психике девочки.В конечном итоге Анна Панина сказала, что она от этого уже устала. Дочка артиста попросила пользователей не писать негатив и оставить её в покое. Девочка порекомендовала тем, кто хочет написать гадость, делать это в своём аккаунте, так как через «поток грязи» она уже «сходит с ума». Некоторые фолловеры поддержали Анну, и посоветовали ей игнорировать хейтеров отца.