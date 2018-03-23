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Дочь Панина разоткровенничалась перед фолловерами

Алексей Панин, благодаря множеству скандальных ситуаций, сейчас очень популярен. Поведение знаменитости влияет и на дочку Анну. Девочка в соцсети откровенно призналась, что уже «сходит с ума».

Дочь Панина разоткровенничалась перед фолловерами

Дочка Панина в рамках Instagram обнародовала короткое видео, в котором прямо заявила о том, что очень её волнует. Речь идёт о негативных отзывах фолловеров. Из-за её знаменитого отца к странице Анны крайне повышенное внимание, причём большая часть пользователей переносит негативное отношение к Панину на ребёнка. Они часто «пишут гадости», совсем не заботясь о возрасте и психике девочки.

В конечном итоге Анна Панина сказала, что она от этого уже устала. Дочка артиста попросила пользователей не писать негатив и оставить её в покое. Девочка порекомендовала тем, кто хочет написать гадость, делать это в своём аккаунте, так как через «поток грязи» она уже «сходит с ума». Некоторые фолловеры поддержали Анну, и посоветовали ей игнорировать хейтеров отца.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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