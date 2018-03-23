Зрители «Дома-2» считают, что Валерия Голд затмит Ольгу Рапунцель

На данный момент Валерия стала настоящей звездой «Острова Любви». Изначально Голд повела себя тихоней, но после того как Михаил Вырский уступил ей свое место, она показала, что умеет закатывать истерики не хуже Рапы, а также пускать слезу по поводу и без, и даже обзавелась приставучим фриком Артемом Сорокой.Пока Ольга Рапунцель в декрете и готовится стать мамой, новая участница показывает все, на что горазда, и даже опустилась до драки. Недавно Голд запустила в Анастасию Балинскую кокосом и разбила той висок.Зрители прогнозируют Валерии Голд длительное пребывание на телестройке и отмечают, что ее отношения с различными парнями будут развиваться по интересным сценариям.Стареющий «бренд» Ольга Рапунцель уже основательно всем надоела и потому поклонники «Дома-2» с радостью восприняли нового «клоуна».