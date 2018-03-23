Марина Тристановна опозорилась из-за своей безграмотности

В последнее время на реалити-шоу «Дом-2» активно обсуждается ухажер Марины Тристановны. Мужчина даже появился на Поляне, чтобы уладить все недопонимания в ситуации с перепиской и Ириной Агибаловой, а также забрать избранницу с собой.Однако, несмотря на то, что Александру удалость отстоять собственную репутацию и честь, в Сети по-прежнему регулярно появляются слухи о его не благополучном прошлом.Так, например, по неподтвержденным данным, Ковалевский предоставляет эскорт-услуги женщинам на отдыхе, а поэтому и крутит роман с Мариной Абрамсон, чтобы за ее счет пропиариться на телевидении и увеличить клиентскую базу.Не несмотря на все это, Марина Тристановна продолжает верить в порядочность и честность своего кавалера. В своем микроблоге она попросила подписчиков перестать клеветать на человека, а также призналась ему в любви.Стоит отметить, что в одном из таких признаний Интернет-пользователи нашли грубую грамматическую ошибку, которая навела их на вывод, что «телебабушка» совершенно не знает азов граматики. Они посчитали, что даже первоклассник знает правильное написание слова «лучший», а потому сильно пристыдили Марину Тристановну.