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Бывший муж Ольги Бузовой упорно готовится к игре с «Амкаром»

Экс-супруг знаменитой телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге несколько снимков с тренировки.

Полузащитник столичного «Локомотива» уже на протяжении довольно долгого периода времени не покидает скамейку запасных. По всей видимости, наставник «железнодорожников» не рискует выпускать на поле Дмитрия Тарасова.

Бывший муж Ольги Бузовой упорно готовится к игре с «Амкаром»

Накануне футболист опубликовал в своем Инстаграм несколько снимков с тренировки. На одном из фото Тарасов уютно разлегся на газоне тренировочной базы, наверняка, утомившись после упорной подготовки к предстоящей игре с Пермским «Амкаром».

Стоит отметить, что фолловеры уже и не надеются увидеть его в основном составе.

«Вот так и лежи..не надо бегать..жир растрясешь», «Куда после того как из футбола попрут? Уже начинаешь придумывать план как к Оле вернуться?», «Смотрите как я лёжа играю в футбол», «На Настиных блинах наел второй подбородок))», - язвят пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11
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