Xiaomi Black Shark готов к старту продаж

Так как подобные контракты подписываются только когда устройство готово к продажам, то можно предположить, что Xiaomi Black Shark действительно готов к выходу на рынок. Также известно, что в качестве разработчика этого мобильного устройства выступает дочернее предприятие Nanchang Black Shark Science and Technology Co.Ltd. Начало продаж намечено на апрель-май текущего года.Что касается Интернет-магазина, который займется продажами, то это будет компания JD.com. Скорее всего, что название будет таким же самым, хотя от этого мощное аппаратное обеспечение не изменится.Покупателю можно рассчитывать на дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, а также на 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, рабочая частота которого составит 2,8 ГГц. В пару к нему установят GPU Adreno 630, а за сотовую связь ответит чип Snapdragon X20 LTE. Можно отметить 8 Гб ОЗУ, 256 Гб ПЗУ и Android 8.1 Oreo.