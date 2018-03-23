Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся вместе в спин-оффе «Люди в черном»
Ранее было объявлено, что актер Крис Хемсворт будет играть роль в кинофильме «Люди в черном», который станет спин-оффом прошлой трилогии. Теперь же сообщается о привлечении Тессы Томпсон. Ранее эти актеры уже встречались на съемочной площадке проекта «Тор 3: Рагнарек»
Съемкой картины займется кинокомпания Sony Pictures. На данный момент не раскрывается, какие роли Хемсворт и Томпсон будут исполнять. Тем не менее, некоторые эксперты предполагают, что события в новом фильме будут развиваться в более крупных масштабах. Вполне возможно, что появление агентов K и J в спин-оффе не состоится.
Режиссер нового проекта «Люди в черном» Ф. Гэри Грей, которого можно узнать по восьмой части «Форсажа» и «Законопослушному гражданину». Что касается «Людей в черном», то съемки этой картины назначены на лето 2018 года. Премьера должна состояться летом следующего года.
Съемкой картины займется кинокомпания Sony Pictures. На данный момент не раскрывается, какие роли Хемсворт и Томпсон будут исполнять. Тем не менее, некоторые эксперты предполагают, что события в новом фильме будут развиваться в более крупных масштабах. Вполне возможно, что появление агентов K и J в спин-оффе не состоится.
Режиссер нового проекта «Люди в черном» Ф. Гэри Грей, которого можно узнать по восьмой части «Форсажа» и «Законопослушному гражданину». Что касается «Людей в черном», то съемки этой картины назначены на лето 2018 года. Премьера должна состояться летом следующего года.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:45