Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся вместе в спин-оффе «Люди в черном»

Съемкой картины займется кинокомпания Sony Pictures. На данный момент не раскрывается, какие роли Хемсворт и Томпсон будут исполнять. Тем не менее, некоторые эксперты предполагают, что события в новом фильме будут развиваться в более крупных масштабах. Вполне возможно, что появление агентов K и J в спин-оффе не состоится.Режиссер нового проекта «Люди в черном» Ф. Гэри Грей, которого можно узнать по восьмой части «Форсажа» и «Законопослушному гражданину». Что касается «Людей в черном», то съемки этой картины назначены на лето 2018 года. Премьера должна состояться летом следующего года.