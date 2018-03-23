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Бывший супруг Марии Максаковой портит нервы артистке

Экс-супруг Марии Максаковой Владимир Тюрин портит нервы артистке.

Бывший супруг Марии Максаковой портит нервы артистке


Мария Максакова заявила о том, что ее бывший супруг Владимир Тюрин портит ей нервы. По словам артистки, ей приходят сообщения с угрозами от криминального авторитета. Мария утверждает, что попала в клетку и потеряла всех на кого можно положиться. Стоит напомнить, что в марте прошлого года был застрелен супруг Максаковой бывший депутат Госдумы и предположения пали на Тюрина. На данный момент артистка живет на Украине вместе с сыном.

Также у нее есть дети и от Тюрина, которые живут с отцом.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 05:00
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