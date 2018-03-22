Александр Гобозов поставил на место гостью шоу "Разбор" Елену Бушину
Александр Гобозов поставил на место гостью шоу "Разбор" Елену Бушину, которая довела до слёз Марину Африкантову, обвинённую в сексуальной неразборчивости.
В последнем выпуске проектного допшоу экс-участница "Дома-2" прошлась по всем нынешним героиням, заявив, что в былые времена девушки так легко не ложились в постель с мужчинами.
У той же Африкантовой за несколько лет на шоу было столько партнёров, что Бушина с мамой сбились со счёта. Марина, которую никто не отстоял из-за отсутствия в Москве Романа Капаклы, тут же подскочила и стала спорить с Еленой, но аргументы последней оказались серьёзней.
Неожиданно в дискуссию вмешался Гобозов, заставший Бушину на проекте. Александр припомнил, как неприлично вела себя сама Лена и особо не отказывала никому в "волшебстве" и на телестройке, и за её пределами.
Такому оппоненту гостья не нашлась, что ответить, ведь доля истины в словах Гобозова определённо есть. С другой стороны, и герой телешоу, в свою очередь, постоянством в отношениях не отличается, ведь за несколько месяцев стал ухаживать уже за третьей пассией, имея за периметром официальную супругу.
Ранее Елена Бушина унизила Марину Африкантову.
В последнем выпуске проектного допшоу экс-участница "Дома-2" прошлась по всем нынешним героиням, заявив, что в былые времена девушки так легко не ложились в постель с мужчинами.
У той же Африкантовой за несколько лет на шоу было столько партнёров, что Бушина с мамой сбились со счёта. Марина, которую никто не отстоял из-за отсутствия в Москве Романа Капаклы, тут же подскочила и стала спорить с Еленой, но аргументы последней оказались серьёзней.
Неожиданно в дискуссию вмешался Гобозов, заставший Бушину на проекте. Александр припомнил, как неприлично вела себя сама Лена и особо не отказывала никому в "волшебстве" и на телестройке, и за её пределами.
Такому оппоненту гостья не нашлась, что ответить, ведь доля истины в словах Гобозова определённо есть. С другой стороны, и герой телешоу, в свою очередь, постоянством в отношениях не отличается, ведь за несколько месяцев стал ухаживать уже за третьей пассией, имея за периметром официальную супругу.
Ранее Елена Бушина унизила Марину Африкантову.