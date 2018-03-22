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Александр Гобозов поставил на место гостью шоу "Разбор" Елену Бушину

Александр Гобозов поставил на место гостью шоу "Разбор" Елену Бушину, которая довела до слёз Марину Африкантову, обвинённую в сексуальной неразборчивости.

В последнем выпуске проектного допшоу экс-участница "Дома-2" прошлась по всем нынешним героиням, заявив, что в былые времена девушки так легко не ложились в постель с мужчинами.

Александр Гобозов поставил на место гостью шоу "Разбор" Елену Бушину

У той же Африкантовой за несколько лет на шоу было столько партнёров, что Бушина с мамой сбились со счёта. Марина, которую никто не отстоял из-за отсутствия в Москве Романа Капаклы, тут же подскочила и стала спорить с Еленой, но аргументы последней оказались серьёзней.

Неожиданно в дискуссию вмешался Гобозов, заставший Бушину на проекте. Александр припомнил, как неприлично вела себя сама Лена и особо не отказывала никому в "волшебстве" и на телестройке, и за её пределами.

Такому оппоненту гостья не нашлась, что ответить, ведь доля истины в словах Гобозова определённо есть. С другой стороны, и герой телешоу, в свою очередь, постоянством в отношениях не отличается, ведь за несколько месяцев стал ухаживать уже за третьей пассией, имея за периметром официальную супругу.

Александр Гобозов поставил на место гостью шоу "Разбор" Елену Бушину

Ранее Елена Бушина унизила Марину Африкантову.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:56
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