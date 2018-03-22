Ольга Бузова решила покорить YouTube

«Ура! Свершилось! Теперь официально ютуб прокачен, прокачен моими влогами», - радостно сообщила ведущая «Дома-2» подписчикам.

«Королева Инстаграм» захотела покорить еще одну социальную сеть. О своем решении Ольга оповестила своих поклонников. Дело в том, что у теледивы накопилось так много видеоматериалов о своей повседневной и личной жизни, что коротенькие ролики в Instagram просто не могут продемонстрировать всему миру, чем занимается неугомонная Ольга Бузова день за днем.Девушка пообещала каждый четверг выкладывать на своем канале YouTube новые влоги, показывая в них свою жизнь, кадр за кадром, и то, что не вошло в «сторис» Инстаграма. Ольга намеревается снять о себе «сериал», эпизодов и сезонов в котором будет много.Поклонники известной телеведущей пришли в восторг от такой новости, так как теперь перед имеют доступ не только к минутным роликам о жизни их кумира. Однако хейтеры в очередной раз прошлись по Ольге Бузовой с критикой за то, что ее становится слишком много.