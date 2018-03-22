Почти треть поляков хотят выхода Польши из ЕС

Сообщается, что в опросе участвовали 50 тысяч человек. В результате опроса удалось выяснить, что выход Республики Польши из Европейского союза поддержали 29, 81 % опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 47, 37 % граждан Польши, а 22, 82 % поляков от ответа воздержались.По сообщению от РИА Новости, в том случае, если ЕС введет санкции в отношении Республики, то количество сторонников Polexit (выход из Евросоюза) достигнет 32,05 %.Весной прошлого года итоги этого же опроса были совсем иными. За выход Польши из Европейского союза отдали голоса не более 12 % респондентов, но оставить настоящее положение пожелали около 80 % опрошенных.Подобные перемены социологи могут объяснить высокой оценкой, которую опрошенные дают внешней политике правительства Республики. Почти 42 % респондентов оценивают ее на отлично и хорошо, а на плохо – лишь треть.Стоит напомнить, что ранее глава Евросовета Дональд Туск допустил возможность выхода Республики Польши из ЕС, так, как в свое время это сделала Великобритания. По мнению главы ЕС, вопрос выхода Польши из Евросоюза будет необходимо поднять в том случае, если Республика пополнит список стран, которые вкладывают материальные средства в казну ЕС.