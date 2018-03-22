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Почти треть поляков хотят выхода Польши из ЕС

По результатам соцопроса фонда Казимира Пулавского, около трети граждан Польши хотят выхода Республики из ЕС.

Почти треть поляков хотят выхода Польши из ЕС


Сообщается, что в опросе участвовали 50 тысяч человек. В результате опроса удалось выяснить, что выход Республики Польши из Европейского союза поддержали 29, 81 % опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 47, 37 % граждан Польши, а 22, 82 % поляков от ответа воздержались.

По сообщению от РИА Новости, в том случае, если ЕС введет санкции в отношении Республики, то количество сторонников Polexit (выход из Евросоюза) достигнет 32,05 %.

Весной прошлого года итоги этого же опроса были совсем иными. За выход Польши из Европейского союза отдали голоса не более 12 % респондентов, но оставить настоящее положение пожелали около 80 % опрошенных.

Подобные перемены социологи могут объяснить высокой оценкой, которую опрошенные дают внешней политике правительства Республики. Почти 42 % респондентов оценивают ее на отлично и хорошо, а на плохо – лишь треть.

Стоит напомнить, что ранее глава Евросовета Дональд Туск допустил возможность выхода Республики Польши из ЕС, так, как в свое время это сделала Великобритания. По мнению главы ЕС, вопрос выхода Польши из Евросоюза будет необходимо поднять в том случае, если Республика пополнит список стран, которые вкладывают материальные средства в казну ЕС.
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Политика / В мире / Главные новости
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:50
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