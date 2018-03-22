Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником и пришла на его юбилей

Певицу и поэта связывают долгие года общей работы и множество легендарных песен-хитов. Но в 1996 году между творческими людьми случился серьезный конфликт, который прервал их общение на несколько лет. Тогда говорили, что причиной ссоры стал спор из-за денег: выпустив «Золотую коллекцию» песен, Алла Борисовна не захотела делить прибыль с авторами песен.Не так давно, в 2016 году коллеги помирились: Илья Резник с огромным букетом скрылся в гримерке артистки. А, выйдя оттуда через некоторое время, заявил, что они никогда не ссорились.А на днях Примадонна выступила на концерте, посвященному 80-летнему юбилею поэта-песенника. Артистка появилась на публике в наряде, где преобладал белый цвет.Когда у Аллы Борисовны спросили о дружбе с поэтом, она заявила, что она рада, что совместное творчество скрепило их жизни как цемент.