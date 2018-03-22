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Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником и пришла на его юбилей

Алла Пугачева после долгих лет конфликта с Ильей Резником, наконец-то помирилась с ним и стала гостьей концерта по случаю его 80-летия.
Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником и пришла на его юбилей


Певицу и поэта связывают долгие года общей работы и множество легендарных песен-хитов. Но в 1996 году между творческими людьми случился серьезный конфликт, который прервал их общение на несколько лет. Тогда говорили, что причиной ссоры стал спор из-за денег: выпустив «Золотую коллекцию» песен, Алла Борисовна не захотела делить прибыль с авторами песен.

Не так давно, в 2016 году коллеги помирились: Илья Резник с огромным букетом скрылся в гримерке артистки. А, выйдя оттуда через некоторое время, заявил, что они никогда не ссорились.

А на днях Примадонна выступила на концерте, посвященному 80-летнему юбилею поэта-песенника. Артистка появилась на публике в наряде, где преобладал белый цвет.

Когда у Аллы Борисовны спросили о дружбе с поэтом, она заявила, что она рада, что совместное творчество скрепило их жизни как цемент.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:30
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