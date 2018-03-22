Зрители гадают, будут ли Давид Анташвили и Богдана Николенко вместе

По словам девушки, сейчас она стала больше времени проводить в коллективе, а раньше не делала этого, ведь старалась всю себя посвятить второй половинке. Теперь же у Богданы есть больше времени на себя, однако она по-прежнему осознает, что хочет делиться теплом, лаской и добротой со своим мужчиной, который также будет с отдачей относиться и к ней.Сама же девушка поинтересовалась у поклонников их мнением, касательно будущего с Давидом Анташвили, и будут ли они вместе.Стоит отметить, что большинство фанатов посчитали, что Николенко не стоит снова испытывать судьбу в отношениях с Давидом и присмотреться к другим ребятам. Ведь по их словам, Богдане стоит найти именно того мужчину, который будет заботиться о ней.