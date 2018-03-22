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Зрители гадают, будут ли Давид Анташвили и Богдана Николенко вместе

Участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Богдана Николаенко рассказала в своем микроблоге, что ее жизнь на острове меняется с каждым днем.

Зрители гадают, будут ли Давид Анташвили и Богдана Николенко вместе

По словам девушки, сейчас она стала больше времени проводить в коллективе, а раньше не делала этого, ведь старалась всю себя посвятить второй половинке. Теперь же у Богданы есть больше времени на себя, однако она по-прежнему осознает, что хочет делиться теплом, лаской и добротой со своим мужчиной, который также будет с отдачей относиться и к ней.

Сама же девушка поинтересовалась у поклонников их мнением, касательно будущего с Давидом Анташвили, и будут ли они вместе.

Стоит отметить, что большинство фанатов посчитали, что Николенко не стоит снова испытывать судьбу в отношениях с Давидом и присмотреться к другим ребятам. Ведь по их словам, Богдане стоит найти именно того мужчину, который будет заботиться о ней.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:20
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