Toyota Camry возглавила ТОП-10 самых выносливых автомобилей

Аналитиками был изучен авторынок, а также транспортные средства, которые способны без поломок преодолевать максимальный путь. Тестовые транспортные средства приобретались за средства автокомпании. Также их заимствовали у респондентов. Транспортные средства суммарно преодолели 321 000 километров. В забеге на втором месте оказалась версия Honda Accord. Третье место заняло транспортное средство версии Toyota Prius.На четвёртом месте в рейтинге оказалась модель Honda CR-V. Пятую позицию заняла модель Toyota Sienna. На шестом месте оказался Ford F-150. Седьмое место досталось Toyota Highlander. На восьмом месте оказалась версия 4Runner. Девятая позиция досталась версии Corolla. На последнем десятом месте в ТОП оказалось транспортное средство версии Honda Civic.