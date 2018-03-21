АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Ксению Бородину просят отказаться от уколов в голову

Фанаты попросили ведущую «Дома-2» Ксению Бородину больше не лгать о пользе плазмолифтинга. Данная косметическая процедура представляет собой серию уколов в кожу головы ради стимуляции роста волос.

Злопыхатели заявили, что пока Ксюша отрабатывает рекламный гонорар, ее преданные фанаты могут всерьез пострадать от таких необдуманных действий.

Ксению Бородину просят отказаться от уколов в голову

Косметология не стоит на месте, а активно развивается. Ежегодно специалисты открывают все новые способы в погоне за идеальной красотой и вечной молодостью.

В погоне за возможностью попасть в косметологический кабинеты тратят свое время не только обычные модницы, но и знаменитости шоу-бизнеса. Так, например, Ксения Бородина на себе испытала «чудодейственное» воздействие плазмолифтинга, при котором ставят инъекции из собственной плазмы.

Известная теледива заверила поклонников, что эта процедура недорогая и действенная. Однако тут ее попросили закончить лгать окружающим, а еще лучше – и самой напрочь отказаться от уколов в голову.

Опытные фолловеры предупредили Ксюшу, что даже после длительного курса обещанных результатов не было замечено. Кроме того, были случаи, когда в от плазмолифтинга у пациентов происходил инсульт или появлялась инфекция.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:57
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики: Зеленый чай помогает детям с синдромом
Максим Решетников заявил, что похож на «реального
Геномы пяти поздних неандертальцев дают
Топилин поручил составить социальные портреты
Эксперты: Аномальный сигнал от потухшей звезды
Ученые научили нейросеть распознавать настоящие
Фекалии акул спасут коралловые рифы от гибели,
Диана Арбенина анонсировала выход новой песни
«Алроса» выпускает детектор определения подлинных
Леонид Агутин рассказал о давней алкогольной
Химики создали огнеупорные обои
Владимир Путин поздравил Михайловский театр со
Ксению Бородину просят отказаться от уколов в
Брак Алексея Глызина разрушила 17-летняя любовница
В Сети жестко раскритиковали большое тату Бена
Александр Гобозов обделяет Ольгу Жарикову в
КНР может поссориться с США из-за «торговой
Зрители «Дом-2» настаивают, чтобы с проекта
Микки Рурк пригласил Яну Кошкину на свидание
Частный космодром Pacific Space Complex Complex
В Ставрополье женщина на могиле нашла пакет с
Журналисты сравнили моложавость матери Преснякова
В продаже появилось хранилище данных TerraMaster
Волоколамский суд отказался закрывать свалку в
Алена Савкина и Илья Яббаров занялись
Луны-изгои также распространены во Вселенной, как
Специалисты запустили двигатель спутника Angosat-1
Кремль сообщил о подготовке встречи президентов
Ольга Орлова настраивает участников "Дома-2"
В Красноярске мужчина убил знакомую и сварил
Просмотреть все новости