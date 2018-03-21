Ксению Бородину просят отказаться от уколов в голову

Злопыхатели заявили, что пока Ксюша отрабатывает рекламный гонорар, ее преданные фанаты могут всерьез пострадать от таких необдуманных действий.Косметология не стоит на месте, а активно развивается. Ежегодно специалисты открывают все новые способы в погоне за идеальной красотой и вечной молодостью.В погоне за возможностью попасть в косметологический кабинеты тратят свое время не только обычные модницы, но и знаменитости шоу-бизнеса. Так, например, Ксения Бородина на себе испытала «чудодейственное» воздействие плазмолифтинга, при котором ставят инъекции из собственной плазмы.Известная теледива заверила поклонников, что эта процедура недорогая и действенная. Однако тут ее попросили закончить лгать окружающим, а еще лучше – и самой напрочь отказаться от уколов в голову.Опытные фолловеры предупредили Ксюшу, что даже после длительного курса обещанных результатов не было замечено. Кроме того, были случаи, когда в от плазмолифтинга у пациентов происходил инсульт или появлялась инфекция.