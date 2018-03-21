Дарья Мельникова раскусила схему мошенников

В своём микроблоге Instagram звезда «Папиных дочек» - Дарья Мельникова поведала, как на парковке столичного крупнейшего мебельного магазина столкнулась со схемой аферистов. Пока артистка в магазине делала покупки, её машина стояла припаркованной в отведенном месте. Когда Дарья вышла с магазина, увидела, что на колесе её автомобиля весит цепь с замком, а также записку. В ней мошенники требовали от девушки переслать 3 000 рублей взамен на то, что они снимут цепь, так как её не удастся распилить.Мгновенно сориентировавшись в сложившейся ситуации, Мельникова воспользовалась помощью работника данной парковки. Мужчина обычными кусачками сумел снять замок и цепь с колеса.