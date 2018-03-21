Психолог назвал Илью Яббарова колхозником и мужиком в юбке

«Это неуверенный в себе мужчина, у которого куча комплексов. Когда он оказался у руля фортуны и снова попал на телепроект, во лбу у Яббарова загорелась яркая звезда. Сейчас это мужик в юбке, колхозник, который кричит, эпатирует, причем делает это ради хайпа», - заявил Саглиани.

Участник телестройки недавно вернулся на проект, вот только за пару месяцев он не только успел построить отношения, но и развалить их из-за измены. Однако позже Илья все-таки вернул расположение любимой девушки, пообещав больше «не косячить».Яббаров восстановил отношения с Аленой, но не все в паре так гладко, ведь ребята постоянно ругаются и абсолютно не понимают друг друга. Мужчина изменил избраннице с Ольгой Жариковой, но возлюбленная простила его. Кроме всего прочего, он совершенно не желает слушать критику от других ребят и экспертов.Во время одного из недавних эфиров шоу «Разбор» Яббаров начал спорить с проектным психологом Ильей Саглиани. Мужчину не устроило то, что сказал ему специалист, после чего он стал повышать голос и ругаться нецензурными словами. Оппоненты так разругались, что продолжили скандалить даже после съемок.