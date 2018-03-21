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Шарлиз Терон напугала всех болезненной худобой

Актриса Шарлиз Терон, которая совсем недавно прилично располнела для новой роли, теперь похудела, причём очень сильно, напугав при этом представителей прессы, снявших её в одном из аэропортов Лос-Анджелеса.

Терон сошла с самолёта после возвращения из Дубая, где стала гостьей образовательного совета, поразив общественность шикарным красным нарядом и яркими губами.

Шарлиз Терон напугала всех болезненной худобой

Но на родной земле Шарлиз пыталась остаться незамеченной. Впрочем, даже в большой шляпе и тёмных очках журналисты узнали её и принялись фотографировать со всех сторон. Она, конечно же, была против - старалась быстрее пройти свой путь до автомобиля и ничего не говорила.

На фотографиях, сделанных сотрудниками прессы во время встречи с Терон, хорошо видно, что знаменитость скинула немало килограммов. Многие даже отметили, что в данный момент популярная блондинка кажется не совсем здоровой.

Шарлиз Терон напугала всех болезненной худобой

Главная героиня "Взрывной блондинки" набрала шестнадцать килограммов для фильма "Талли", где сыграла многодетную мать-одиночку. На экранах картина появится только летом этого года, а съёмки её закончились ещё в конце 2016-го.

Стоит отметить, что сама Терон никогда не рожала, но у неё есть мальчик и девочка. Их актриса взяла из детского дома.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:12
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