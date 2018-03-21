АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Лена Миро поведала о личной жизни Ксении Собчак

Лена Миро с удовольствием прошлась по Ксении Собчак и ее супругу Максиму Виторгану.

Лена Миро поведала о личной жизни Ксении Собчак


В социальной Сети появилась информация о том, что в ближайшем будущем у Ксении Собчак родится второй ребенок. Скандально известная блогер Лена Миро, которой нравится унижать знаменитостей не пожелала оставаться в стороне от данной темы. Она обсудила Собчак вместе с ее супругом Максимом Виторганом.

На своей личной страничке Лена написала, что первый малыш совершенно не принес ей каких-либо хлопот, ведь за ним постоянно ухаживают няни. Наоборот, появились рекламодатели присыпки для детей. Лена пишет, что это хороший бизнес, но можно было бы завести кота и рекламировать, например, корм, а Ксения вместо этого захотела родить второго малыша.

Скорей всего отцом будет Максим Виторган, ведь Собчак в последнее время не была замечена ни в каких скандальных выходках. Поэтому на этом основании Миро делает вывод, что Ксения стала намного осторожней, а ее бесконечное «нытье» блогер объясняет гормональным сбоем. Ведь в ее возрасте уже сложно выносить и родить ребенка, а это в свою очередь отражается на ее настроении.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:39
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
IBM определила основное направление развития
Новый рекордный SSD с 100 Тб памяти уже
GIGABYTE оснастила процессором Intel Gemini Lake
Рената Литвинова поделилась трогательными
Специалисты создали контролируемых магнитным
В Интернете появились фото поправившейся до
Создателем The Sims разрабатывается новая
Зрители «Дома-2» считают, что Марго Овсянникова
Ведущая Ольга Орлова заставила Леру Голд провести
Актриса Анна Хилькевич примерила весенний образ
Лена Миро поведала о личной жизни Ксении Собчак
Лена Миро пожалела несчастного наследника Ксении
Ученые определили из чего состоит феромон
Яна Поплавская рассказала, что сын уговорил её
Сотрудники МГУ после открытия новой черной дыры
В РФ появился обновленный ультрабук Lenovo
Министр юстиции Украины: По решению суда Украина
Ученые: Синдром хронической усталости возникает
Китайские ученые нашли в гробнице бутылку с
Эфирное масло лаванды уничтожает штаммы
Биткоин слабо дорожает на комментариях главы
В Москве во время досмотра мужчина с ножом напал
Египетские 3000-летние иероглифы доказали
В Норвегии Сильви Листхеуг ушла в отставку из-за
Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за
Очевидец снял на видео битву НЛО над аномальной
Археологи выяснили, что древние майя торговали
Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне
Дефицит воды к 2050 году затронет 5,7 миллиардов
Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению
Просмотреть все новости