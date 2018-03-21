Лена Миро поведала о личной жизни Ксении Собчак

В социальной Сети появилась информация о том, что в ближайшем будущем у Ксении Собчак родится второй ребенок. Скандально известная блогер Лена Миро, которой нравится унижать знаменитостей не пожелала оставаться в стороне от данной темы. Она обсудила Собчак вместе с ее супругом Максимом Виторганом.На своей личной страничке Лена написала, что первый малыш совершенно не принес ей каких-либо хлопот, ведь за ним постоянно ухаживают няни. Наоборот, появились рекламодатели присыпки для детей. Лена пишет, что это хороший бизнес, но можно было бы завести кота и рекламировать, например, корм, а Ксения вместо этого захотела родить второго малыша.Скорей всего отцом будет Максим Виторган, ведь Собчак в последнее время не была замечена ни в каких скандальных выходках. Поэтому на этом основании Миро делает вывод, что Ксения стала намного осторожней, а ее бесконечное «нытье» блогер объясняет гормональным сбоем. Ведь в ее возрасте уже сложно выносить и родить ребенка, а это в свою очередь отражается на ее настроении.