Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком высокого мнения

Дело в том, что теледива на недавнем лобном заявила, что ее не может «щелкнуть по носу» вся страна, чем не на шутку возмутила многих поклонников проекта. Хейтеры тут же атаковали в Сети зазнавшуюся звезду телестройки.По их словам, Ольгу уже ни раз «щелкнули по носу», а первым был ее бывший супруг Дмитрий Тарасов. Затем неоднократно Бузовой доставалось от представителей отечественного шоу-бизнеса. Да и личная невостребованность в свое время дала хороший «пинок».Также Интернет-пользователи отметили, что некоторые знаменитости, принимают и понимают свои ошибки и делают выводы, а Ольга слепо верит в свое величие. Они заявили, что Бузова счастлива от того, что ей не дано понять реальность на самом деле происходящих с ней вещей.