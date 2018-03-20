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Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком высокого мнения

Некоторые поклонники телепроекта «Дом-2» после недавнего эфира возмутились над самооценкой ведущей телепроекта Ольги Бузовой.

Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком высокого мнения

Дело в том, что теледива на недавнем лобном заявила, что ее не может «щелкнуть по носу» вся страна, чем не на шутку возмутила многих поклонников проекта. Хейтеры тут же атаковали в Сети зазнавшуюся звезду телестройки.

По их словам, Ольгу уже ни раз «щелкнули по носу», а первым был ее бывший супруг Дмитрий Тарасов. Затем неоднократно Бузовой доставалось от представителей отечественного шоу-бизнеса. Да и личная невостребованность в свое время дала хороший «пинок».

Также Интернет-пользователи отметили, что некоторые знаменитости, принимают и понимают свои ошибки и делают выводы, а Ольга слепо верит в свое величие. Они заявили, что Бузова счастлива от того, что ей не дано понять реальность на самом деле происходящих с ней вещей.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:30
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