IBM определила основное направление развития технологий на ближайшее будущеее

[sub][/sub]Причем, специалистами IBM указан временной промежуток, который указывает на изменения в жизни человеческой цивилизации уже в ближайшие годы. И все благодаря технологическим прорывам.В состав пятерки главнейших и передовых изобретений, которые не только активно развиваются, но и внедряются, определены роботы - микроскопы. Создаются они с использованием технологий искусственного интеллекта. Подобные устройства способны отслеживать текущее состояние мирового океана на любом уровне, а так же проводить всевозможные высокоточные измерения во всем мире.Существенных инновационных изменений ожидают в развитии блокчейна и криптографии. Данные технологии продолжают находиться в непрерывной стадии постоянного развития и дают возможность пользователю всегда оперировать с точным результатом. Основные планы по их использованию - квантовые вычисления. Причем, необходимость профессиональных знаний в направлении квантовых вычислений уже в ближайшее время выйдет на первый план.