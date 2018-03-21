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IBM определила основное направление развития технологий на ближайшее будущеее

Американской компанией IBM определены передовые технологии, которым предстоит совершить прорыв и изменить уровень жизни к 2023 году. Состав включил возможности блокчейна, роботов-микроскопов и криптографии.[sub][/sub]

Причем, специалистами IBM указан временной промежуток, который указывает на изменения в жизни человеческой цивилизации уже в ближайшие годы. И все благодаря технологическим прорывам.
IBM определила основное направление развития технологий на ближайшее будущеее


В состав пятерки главнейших и передовых изобретений, которые не только активно развиваются, но и внедряются, определены роботы - микроскопы. Создаются они с использованием технологий искусственного интеллекта. Подобные устройства способны отслеживать текущее состояние мирового океана на любом уровне, а так же проводить всевозможные высокоточные измерения во всем мире.

Существенных инновационных изменений ожидают в развитии блокчейна и криптографии. Данные технологии продолжают находиться в непрерывной стадии постоянного развития и дают возможность пользователю всегда оперировать с точным результатом. Основные планы по их использованию - квантовые вычисления. Причем, необходимость профессиональных знаний в направлении квантовых вычислений уже в ближайшее время выйдет на первый план.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00
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