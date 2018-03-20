Ксения Бородина потроллила Ольгу Бузову, предложив «живому Кену»

Ксюша «сосватала» Ольгу «живому Кену», который на днях прилетел в Россию.Неудавшаяся семейная жизнь Бузовой была предметом для шуток для Бородиной и она захотела повеселиться. В одном из многочисленных ток-шоу телепроекта гостем стал приехавший в нашу страну Родриго Альвес.Жена Курбана Омарова предложила «живому Кену» рассмотреть нашу Ольгу в качестве невесты. Уже известно, что шоумен хочет найти в Москве собственную половинку. Родриго не стал отказываться, но и не согласился сразу.Эфир «Дома-2» выйдет в четверг, 22 марта.