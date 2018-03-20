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Ксения Бородина потроллила Ольгу Бузову, предложив «живому Кену»

Замужняя ведущая скандального телепроекта Дом-2 Ксения Бородина очередной раз потроллила свою холостую соведущую Ольгу Бузову.

Ксюша «сосватала» Ольгу «живому Кену», который на днях прилетел в Россию.

Ксения Бородина потроллила Ольгу Бузову, предложив «живому Кену»

Неудавшаяся семейная жизнь Бузовой была предметом для шуток для Бородиной и она захотела повеселиться. В одном из многочисленных ток-шоу телепроекта гостем стал приехавший в нашу страну Родриго Альвес.

Жена Курбана Омарова предложила «живому Кену» рассмотреть нашу Ольгу в качестве невесты. Уже известно, что шоумен хочет найти в Москве собственную половинку. Родриго не стал отказываться, но и не согласился сразу.

Ксения Бородина потроллила Ольгу Бузову, предложив «живому Кену»

Эфир «Дома-2» выйдет в четверг, 22 марта.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:02
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