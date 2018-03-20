У Евгения Кафельникова завязался роман с молодой стюардессой Алесей

В Сети появилась информация о том, что у Евгения Кафельникова, которому 44 года роман с бортпроводницей, а также появились фотоснимки известного теннисиста и его избранницы. Стало известно, что его пассию зовут Алеся.Отношения у возлюбленных очень серьезные. Стюардесса уже переехала к спортсмену на Остоженку и нашла общий язык с его дочкой, которая ко всему является ее тезкой.Большинству поклонникам Кафельникова пришлась по душе его новая пассия. Они написали, что она совершенно не похожа на клонированных девушек, которые сопровождают большинство олигархов. И еще очень обрадовались, что его выбор не пал на очередную модель, которой нужны в первую очередь его деньги.Девушку они посчитали достаточно привлекательной и интересной, а еще предположили, что может здесь настоящая любовь и у них будут совместные детки. А также отметили, что дело совсем не во внешности, а в родстве их душ.Стоит напомнить, что ранее Евгений Кафельников был связан узами брака с моделью Марией Тишковой, в союзе с которой на свет появилась дочка Алеся. Брак с манекенщицей продлился не долго, и через три года распался.