У Евгения Кафельникова завязался роман с молодой стюардессой Алесей
Евгений Кафельников закрутил роман с бортпроводницей, которую зовут Алеся.
В Сети появилась информация о том, что у Евгения Кафельникова, которому 44 года роман с бортпроводницей, а также появились фотоснимки известного теннисиста и его избранницы. Стало известно, что его пассию зовут Алеся.
Отношения у возлюбленных очень серьезные. Стюардесса уже переехала к спортсмену на Остоженку и нашла общий язык с его дочкой, которая ко всему является ее тезкой.
Большинству поклонникам Кафельникова пришлась по душе его новая пассия. Они написали, что она совершенно не похожа на клонированных девушек, которые сопровождают большинство олигархов. И еще очень обрадовались, что его выбор не пал на очередную модель, которой нужны в первую очередь его деньги.
Девушку они посчитали достаточно привлекательной и интересной, а еще предположили, что может здесь настоящая любовь и у них будут совместные детки. А также отметили, что дело совсем не во внешности, а в родстве их душ.
Стоит напомнить, что ранее Евгений Кафельников был связан узами брака с моделью Марией Тишковой, в союзе с которой на свет появилась дочка Алеся. Брак с манекенщицей продлился не долго, и через три года распался.
В Сети появилась информация о том, что у Евгения Кафельникова, которому 44 года роман с бортпроводницей, а также появились фотоснимки известного теннисиста и его избранницы. Стало известно, что его пассию зовут Алеся.
Отношения у возлюбленных очень серьезные. Стюардесса уже переехала к спортсмену на Остоженку и нашла общий язык с его дочкой, которая ко всему является ее тезкой.
Большинству поклонникам Кафельникова пришлась по душе его новая пассия. Они написали, что она совершенно не похожа на клонированных девушек, которые сопровождают большинство олигархов. И еще очень обрадовались, что его выбор не пал на очередную модель, которой нужны в первую очередь его деньги.
Девушку они посчитали достаточно привлекательной и интересной, а еще предположили, что может здесь настоящая любовь и у них будут совместные детки. А также отметили, что дело совсем не во внешности, а в родстве их душ.
Стоит напомнить, что ранее Евгений Кафельников был связан узами брака с моделью Марией Тишковой, в союзе с которой на свет появилась дочка Алеся. Брак с манекенщицей продлился не долго, и через три года распался.